Vinted se está convirtiendo cada vez en un lugar más difícil de navegar para los buscadores de joyitas vintage. A pesar de que aún es posible encontrar prendas y calzado vintage en esta plataforma, hay mucho listillo suelto por ahí que vende ropa de Shein u otras marcas fast fashion (tipo CIDER) como si fuera ropa vintage. Lo que implica una estafa en toda regla, ya que normalmente venden la ropa por el triple de precio por el que la compraron alegando que se trata de prendas vintage de calidad. Cuando no son ni una cosa ni la otra.

Ahora bien, cuando estamos comprando por Vinted es muy difícil que esto lo podamos deducir a simple vista a partir de una foto. Lo mejor que podemos hacer es mirar la etiqueta. Que la prenda conserve cosida su etiqueta original. No hace falta que solo busquemos prendas vintage de marcas conocidas, simplemente si vemos que tiene la etiqueta podemos tener una mínima garantía que no es de Shein. Muchas veces las personas que revenden como vintage las prendas de Shein y otras marcas de fast fashion lo que hacen es descoser la etiqueta para que así no se pueda comprobar después.