Temas como la familia, la soledad, la desazón generacional, la identidad de género o las redes sociales están presentes en este libro al que accedes como quien revisa una nota de móvil escrita en la intimidad de un dormitorio, donde no importa qué fue primero y qué vino después: lo que descubres es un popurrí de emociones colectivas a punto de estallar.

Este podría ser un comienzo sin comas, fácilmente identificable por el sonido de las letras y la cadencia de una frase que, en tu cabeza, ya suena como en la mía. Pero, para eso, tendríamos que compartir un mismo código o tú tendrías que dejarte llevar y fiarte de lo que yo voy a explicar, apenas unas líneas más abajo. Como no quiero correr riesgos, prefiero que sea otra persona la que te diga qué pasa, sin puntos ni comas, cuando tienes 20 años en los años 20 del siglo XXI. Una ecuación imposible de resolver a primera vista.

“Leyendo el libro se puede notar que hay un tono ligeramente pesimista”, cuenta Xabier. “Es una época en la que hay muchos cambios, mucha búsqueda de identidad. Todas las personas que hemos intervenido en el libro somos LGTBIQ+, y esa perspectiva se nota. Estamos transitando una etapa en la que terminas la universidad, tienes tu primer trabajo... y de ahí esa idea negativa de que puede ser una mala edad”.

Después, ambos coincidimos en nombrar el dardo envenenado que se usa para designar a la gen Z: el de generación de cristal. Esa insistencia en catalogar a un grupo de personas como un nicho frágil y sobreprotegido.

”Creo que somos frágiles porque estamos demasiado expuestxs a las redes y estamos demasiado inmersos en crear un montón de cosas que no son relevantes o que no tienen una trascendencia, ya que forman parte de un método de consumo rápido”, reflexiona Xabier. Y se pregunta, “¿cómo no vamos a ser frágiles si estamos atravesando una de las etapas que requieren mayor autodescubrimiento?”.

Frágil: algo quebradizo, y que con facilidad se hace pedazos. Eso es lo que dice el Diccionario de la lengua Española sobre el término. Un objeto que muda de piel y que se rompe, cambiando su composición. Pero para completar ese proceso, esa especie de mutación total, se necesita tiempo.