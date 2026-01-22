Desigualdad. Es una de las palabras de moda por razones obvias: cada análisis que se realiza sobre la distribución de la riqueza en el mundo revela que la diferencia de patrimonio e ingresos entre las clases más ricas y las clases medias y bajas está creciendo año tras año. Y 2025 no ha sido una excepción. Como muestra un nuevo informe elaborado por la confederación Oxfam, los superricos aumentaron sus riquezas en un 16% el pasado año. En parte, porque el dinero es un recurso que atrae más dinero. En parte, porque las clases altas están intensificando una estrategia muy medieval de preservación de su riqueza: casarse entre familias ricas .

Sí, cada vez más personas pertenecientes a las clases privilegiadas deciden centrar su búsqueda romántica en sectores integrados por otras personas ricas. Especialmente en España. Como apuntan desde Gizmodo , basándose en estudios científicos publicados recientemente por la Comisión Europea, “las parejas no se forman al azar, se forman entre quienes comparten ingresos, educación y patrimonio, y en la cúspide económica este mecanismo se intensifica hasta niveles extraordinarios”. Porque esta tendencia siempre ha estado ahí. Siempre. Pero la polarización del mundo la está llevando a su máxima expresión. La gente rica huye de los humildes.