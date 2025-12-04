La desigualdad socioeconómica sigue siendo una de las grandes cuentas pendientes de la humanidad. Una que crece y crece conforme las grandes fortunas acumulan más riqueza mientras las clases medias y bajas lo pasan cada vez peor para salir adelante. Y lo peor es que aquí en España es especialmente cierto: nuestro país es uno de los países con más desigualdad de toda la Unión Europea . El problema es doble. Por un lado, no se están implementando medidas políticas valientes para frenarla. Por otro lado, y según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la inteligencia artificial amenaza con agravar aún más la brecha.

En todos los sentidos. Para empezar, entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Porque mientras los primeros cuentan con la infraestructura eléctrica, la conectividad a internet y la capacitación personal y profesional para explotar las ventajas de la IA y volverse más productivos, los segundos no. O dicho con otras palabras: tal como se encuentran dispuestas las fichas en el tablero en estos momentos, la inteligencia artificial disparará el rendimiento tanto individual como empresarial de las potencias y dejará atrás a aquellas que todavía no han alcanzado cierta estabilidad y nivel de desarrollo. El dominio de la IA acrecentará la grieta mundial.