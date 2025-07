Pero esta brecha salarial es solo una media y no se distribuye de igual manera entre los distintos países estudiados: en Suecia es del 7%, en Dinamarca es del 9,2%, en Estados Unidos del 10,6%, en Países Bajos del 15,4%, en Francia del 18,9%, en Alemania del 19,6%, en Noruega del 20,3%, en Canadá del 27,5% y, en lo más alto de este vergonzoso ranking, se halla España con una brecha salarial del 29,3% . Y eso que, como ya te contamos en este otro artículo, el trabajo inmigrante es esencial para la prosperidad de nuestro país. Sin ellos la demografía y la economía caerían en picado. Y nosotros se lo pagamos así. Con desigualdad.

Además, el estudio también analiza la brecha salarial desde el enfoque del origen del inmigrante. Y no, no te equivocas si piensas que son las personas racializadas las que más la sufren. En palabras de lxs propixs autorxs de la investigación, quienes han dado detalles de sus resultados en una publicación en The Conversation, “las diferencias salariales más elevadas se registraban entre los migrantes procedentes del África subsahariana (26,1%) y de Oriente Medio y el norte de África (23,7%), mientras que las personas migrantes procedentes de Europa y Norteamérica sufren una brecha salarial de solo el 9%.

¿A qué se debe este brecha? Una cuarta parte de ella parece responder a que lxs empresarixs pagan más a lxs nativxs que a lxs migrantes por exactamente el mismo empleo. Asqueroso. Las tres cuartas partes tienen que ver con el tipo de trabajo al que tienen acceso estxs últimxs. Sin la formación adecuada, se ven obligadxs a trabajar en empleos muy duros y mal remunerados que lxs nativxs no suelen coger. Es lo que ocurre aquí cada vez más con la agricultura y, en especial, con el trabajo de temporero recogiendo frutas o verduras. Si queremos que se integren debemos empezar por darle oportunidades reales.