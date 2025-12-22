Una de las premisas básicas con las que el capitalismo neoliberal trata de venderse a sí mismo es la meritocracia: que si te esfuerzas lo suficiente vas a terminar recogiendo los frutos que mereces sí o sí. Que la redistribución de la riqueza vía impuestos no es necesaria porque cualquier persona puede alcanzar el éxito socioeconómico si lo persigue y venga del contexto del que venga. Algo en lo que la gente joven está dejando de creer. Según un metaanálisis de la investigadora Mercedes Herrero , “la meritocracia es cuestionada a medida que avanza la edad y algunos expresan su desencanto con frases como el ascensor social se ha roto”.

No es una cuestión de pesimismo gratuito. “Según el último Barómetro del CIS, publicado en octubre pasado, la vivienda destaca como al principal preocupación para el 26,9% de los consultados”, seguido de “la situación política (6,2%) y la crisis económica (5,6%). Unas realidades a las que tienes que sumarle la incertidumbre profesional provocada por la IA, el aumento constante del precio de la cesta básica y la dificultad para acceder a trabajos bien remunerados con los que llevar una vida tranquila. Es un contexto que paraliza. Que te hace pensar que poco de lo que hagas va a mejorar lo que te depara el futuro. Algo muy desolador.