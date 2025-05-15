Uno de los principales mantras del modelo económico capitalista, de los eslóganes con los que pretende conquistar a la gente y ponerla de su lado, es que el ascensor social funciona. Es decir, que la gente puede nacer en un contexto pobre y precarizado y pasar a otra clase social con el esfuerzo acumulado durante años. Y hay algo de mentira y de verdad en la premisa. De mentira porque, como reflejan los datos del proyecto Atlas de Oportunidades 2.0 , el nivel económico de la familia condiciona en gran medida la situación económica futura. No basta con esforzarse. No basta con querer. Tienes unas cartas en la mano de inicio que no son tan buenas como las de otra gente. Que no te engañen.

De hecho, y como cuentan desde El País , donde han analizado los datos a fondo, “conocer la renta del hogar en el que un niño se crio ayuda a predecir su renta 30 y 40 años después: los españoles nacidos entre 1980 y 1986 que crecieron en hogares del 20% más pobre tenían en 2022 unos ingresos brutos de alrededor de 18.000 euros”, mientras que aquella gente que creció en los hogares del 20% más rico superan hoy de media los 32.000 euros. Una cifra que se eleva hasta los más de 45.000 euros para quienes crecieron en los hogares del 1% más rico de la población. Los datos están ahí. Y ahora que venga el neoliberal de turno a decirte que si cobras poco es porque no luchas suficiente.