La intimidad es uno de los pilares de las relaciones románticas. Y eso no quiere decir que el resto de tipos de relaciones no presenten un poco de intimidad a su manera: simplemente no es una tan profunda y tan constante. Y por eso las parejas tienden a romper cuando esta intimidad desaparece. Porque es como si la relación se hubiese transformado en otra cosa sin ese ingrediente. No obstante, y a pesar de lo que se suele pensar y sentir, la intimidad no pasa únicamente por lo sexual. En realidad existen muchos otros tipos gracias a los cuales, incluso en una época de sequía sexual en pareja, podéis mantener vuestro vínculo romántico bien sólido. Como la escucha activa.

Según explican las expertas de la revista digital Poosh, “una de nuestras necesidades y deseos más profundos es ser escuchados”, por lo que una pareja que se escucha de verdad, que no anda con el móvil en la mano mientras la otra persona expone su historia, que mantiene siempre el contacto visual y no interrumpe ni redirige la conversación, es bastante íntimo y sexy. Y lo mismo ocurre con las palabras de reafirmación como los elogios. “Nos hacen sentir dignos y bien con nosotros mismos, un sentimiento que crea una intimidad entre la persona que hace el cumplido y la persona que lo recibe”. No te guardes tus buenas palabras. Transmítelas para reforzar el vínculo.