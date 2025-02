Nadie en este planeta será absolutamente perfectx para ti. Más te vale interiorizarlo. Sí, al principio de la relación puede que lo parezca, y todofluya genial, pero tarde o temprano, cuando el maremagnum de hormonas se relaje un poquito, comenzarás a ver cositas que no te molan y a tener que adaptarte una pizca. Como decía Carl Jung, “debo aprender a amarte”. Debes conformarte con algunas imperfecciones. Rebajar un grado la exigencia. No obstante, y según escribe el experto Bruce Y. Lee en una publicación para Psychology Today, esa flexibilidad debe tener un límite: hay algunas taras de la otra persona con las que no deberías conformarte bajo ningún concepto.

Como la falta de empatía. En palabras de Lee, “no aceptes una situación en la que la otra persona no te respete a ti, a tus opiniones o a tus esfuerzos”. No hay razón en el universo por la que permanecer al lado de alguien que te pisa. Punto. Como tampoco la hay para quedarte con una persona que no hace el más mínimo esfuerzo para que vuestra relación funcione. Puedes pasarle sus carencias comunicativas, su torpeza sexual o sus dificultades para gestionar ciertas emociones, pero no que no lo intente. Algo que muchas veces ocurre porque esa otra persona no está totalmente disponible para ti. Y con eso tampoco deberías conformarte. Las medias tintas no molan nada.