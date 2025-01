Es el pensador que desarrolló la hipótesis del inconsciente colectivo. El psiquiatra que introdujo los conceptos de arquetipo, individuación y sincronicidad en el ámbito académico. El psicólogo que mejor ha profundizado en la llamada psicología profunda a lo largo de la historia. Y, por encima de todo, un referente del psicoanálisis. Carl Jung nació en Kesswil, Suiza, en 1875, y desde su entrada en la Universidad de Basilea para estudiar medicina, hasta el día de su muerte, el 6 de julio de 1961, se la pasaría indagando en las particularidades y los secretos de la naturaleza humana. Un estudio que desembocó en algunas de las afirmaciones más poderosas sobre nuestra especie.

1. “Podemos llegar a pensar que nos controlamos por completo. Sin embargo, un amigo puede fácilmente contarnos de nosotros algo de lo que no teníamos ni la menor idea”.

2. “El encuentro entre dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas: si hay alguna reacción, ambas se transforman”.

3. “Aquello a lo que te resistes, persiste”.

4. “Todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos”.

5. “La cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por completo”.

6. “La soledad no llega por no tener personas a tu alrededor, sino por no poder comunicar las cosas que te parecen importantes a ti”.

7. “El conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas”.