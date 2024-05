Hace días que se viralizó un vídeo en el que se preguntaba a diferentes mujeres si preferían quedarse a solas en medio del bosque con un hombre o con un oso. Y todas, pero absolutamente todas, respondieron que preferían antes el oso que el hombre. Una respuesta que a muchas no nos sorprendió, pero que a la mayoría de hombres les voló la cabeza. Incluso se sintieron ofendidos.

A raíz de ese cuestionario y de las quejas de los hombres ante la unanimidad a favor del oso, en TikTok se ha viralizado un ‘trend’ explicando qué no haría el oso en contraste con casos reales de crímenes machistas y violaciones que han cometido hombres. Tristemente, es cierto que un oso no te violaría, no te mataría lentamente para hacerte sufrir, no jugaría con tu mente, no escondería tu cuerpo y un largo, etc.