El ‘ Mankeeping’ es cuando una mujer asume la carga emocional de su pareja debido a la falta de una red de apoyo masculina. No solo es su novia, sino su terapeuta, su mejor amiga y, muchas veces, su único espacio seguro. Mientras tanto, el hombre, incapaz de compartir sus emociones con amigos por miedo a ser visto como alguien débil, queda atrapado en relaciones superficiales llenas de bromas y sarcasmo. Si alguna vez has visto a tu novio pasar horas con sus amigos sin tocar un solo tema personal, entonces sabes de lo que estamos hablando.

El Mankeeping bebe de otra teoría acuñada por sociólogxs que han pensado en las brechas entre géneros. Se basa en el concepto de Kinkeeping, que describe el trabajo emocional que muchas mujeres han hecho tradicionalmente para mantener a las familias unidas. Son ellas quienes recuerdan los cumpleaños, organizan reuniones y fomentan las conexiones familiares. En el caso de la pareja, son muchas veces las mujeres quienes organizan la vida social de sus novios, presentándoles amigos nuevos o incluso enviándolos a “citas de hombres” con potenciales compañeros.

El trasfondo de esta situación es claro: los hombres también son víctimas del patriarcado. No han sido educados para valorar las habilidades emocionales ni para construir y cuidar amistades profundas. En una cultura donde la vulnerabilidad sigue viéndose como debilidad, muchos terminan sin espacios seguros para expresarse. Es por esto que algunas expertas proponen llamar a la crisis de la soledad masculina “brecha de habilidades emocionales”.

La solución no es que las mujeres dejen de apoyar a sus parejas, sino que los hombres aprendan a diversificar sus redes de apoyo. Tener amigos con quienes hablar de emociones no debería ser revolucionario, pero en el contexto actual, lo es. La salud emocional de una persona no puede depender de una sola fuente. Y hasta que los hombres no lo entiendan, el Mankeeping seguirá siendo una carga invisible que muchas mujeres llevan a cuestas.