No hay nada mejor que viajar a una ciudad que no es la propia para acudir a un festival, concierto o cualquier evento cultural . Eso es lo que dicen las tendencias de los viajeros españoles para 2024 y así lo explica Atrápalo en su informe ‘Hábitos 2023 y Tendencias 2024’ . En él se especifican que las provincias favoritas para una escapada rural son Castellón, Guipúzcoa y Navarra ; mientras que aquellos que buscan sol y playa lo hacen en Canarias , que además alberga uno de los destinos más ecofriendly del mundo, El Hierro .

La capital española es uno de los lugares que más visitantes acoge durante cualquier temporada, ya que alberga una cantidad ingente de ofertas culturales: museos, teatros, cines, conciertos, musicales... En 2024 llegan novedades a Madrid, desde nuevos hoteles y restaurantes hasta originales exposiciones, pasando por la inauguración del nuevo Bernabéu con grandes conciertos como el de Bruce Springsteen o Karol G -además de partidos de fútbol-. Este es también el año del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Palacios, el arquitecto que dio forma a la ciudad -creó el Palacio de Cibeles, el Círculo de Bellas Artes o el logo del Metro-, y los homenajes serán de lo más especiales.

Siempre es buen momento para visitar la que un día fue una villa y hoy se ha convertido en una de las urbes más activas y atractivas del planeta. Quedan pocos españoles que no la hayan paseado al menos una vez, pero no son muchos los que conocen todos sus rincones ocultos; callejear, encontrar bares o museos que nunca antes habías visto, degustar una nueva gastronomía, pasear por las zonas verdes... Tanto si ya has estado en Madrid como si es tu primera vez, las novedades rebosan por sus rincones, así que lo más probable es que cada vez que la visites encontrarás algo radicalmente diferente.