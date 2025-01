Una de ellas, dice, es la exención del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen su vivienda siguiendo el Índice de Alquiler. O en otras palabras: si pones precios decentes y no precios locos el Estado no se queda con IRPF ninguno. Otra de ellas es la creación de un sistema para garantizar con dinero público el impago de inquilinos con renta asequible. Lxs arrendadorxs se quedan más tranquilxs y todo fluye más. Ah, y Nasarre también celebra las ayudas a la rehabilitación que el Estado quiere ofrecer a quienes alquilen sus viviendas de forma asequible. “A cambio de una ayuda pública se exige a sus beneficiarios un retorno social”.

Es el tema entre los temas. Lo que sale en todas las conversaciones. Lo que está en la cabeza de la gente. Lo que más te preocupa: la vivienda y lo difícil que es acceder a un alquiler o una compra digna. Y no, la ley por el derecho a la vivienda de mayo de 2023 no está solucionando las cosas como te habría gustado. La situación sigue siendo insostenible. Una mierda. De ahí que el gobierno central haya lanzado varias promesas relacionadas con la vivienda para este año 2025, alguna de las cuales, cuenta el especialista en derecho de la vivienda Sergio Nasarre , de la Universitat Rovira i Virgili, sí podrían tener un efecto positivo significativo.

Luego vienen un conjunto de medidas sobre las que Nasarre tiene algunas dudas. Entre ellas, la creación de una empresa pública de vivienda y la integración en esta misma de 20.000 inmuebles de titularidad pública ya construidos. Según el experto, los antecedentes hacen pensar en esta solución como algo muy costoso y complicado, pero la realidad es que la situación de la vivienda en España es lo suficientemente difícil y dramática como para quedarnos de brazos cruzados. Apostar por la vivienda social, un apartado en el que España suspende claramente ante el resto de los países de la OCDE, es un riesgo que merece la pena correr.Por otro lado, el gobierno también parece tener intención de promover la construcción modular para abaratar costes y de “diseñar un nuevo plan estatal de vivienda que, acertadamente, tiene como objetivo favorecer la compra de primera vivienda con atención especial a mayores, jóvenes y personas con discapacidad”. Te mereces un futuro. Te mereces que presten atención a tu odisea. Y, sobre el papel, eso es lo que va a pasar. Ya veremos luego cómo se concreta todo esto porque transformar las aspiraciones en medidas verdaderamente efectivas es el gran problema de la política. El mundo está lleno de buenas intenciones. Por último, hay una serie de promesas vinculadas al alquiler turístico, un submundo que tiene un impacto directo en las posibilidades tanto de alquiler como de compra: considerar el alquiler turístico como un negocio y hacerlo tributar como actividad económica, tomar medidas para limitar el alquiler de temporada o gravar el 100% de la venta de vivienda a extracomunitarios no residentes. Porque no puedes competir con el poder adquisitivo de una británica o de un ruso. Medidas que recibirán una fuerte oposición por parte de la derecha, que no ve con buenos ojos intervenir en el mercado de la vivienda a pesar de la situación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado esta semana que el decreto ‘ómnibus’, aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, incorpora una nueva medida relacionada con la vivienda. En ella se incluye lo anunciado recientemente sobre un sistema de avales para el alquiler, reducciones en el IRPF y mayores impuestos para los extranjeros que adquieran propiedades en España.Sánchez no ha aclarado si, como indicó Junts en un comunicado, dentro de las nuevas medidas de avales se contemplan también acciones para proteger a los propietarios de viviendas ocupadas, permitiéndoles acceder a ayudas del Gobierno para rehabilitar las viviendas si han sufrido daños.