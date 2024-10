Hay un dato bastante descorazonador del Banco de España que refleja perfectamente hasta qué punto llega el drama de la vivienda en este país: el 45% de las personas que viven de alquiler se encuentran en riesgo de pobreza. Y eso no ocurre en ningún otro país del continente. En parte porque se han ido apoyando en una solución, la de la construcción de vivienda social, que permite aliviar el problema de la vivienda. ¿Y aquí en España? Aquí no. Al menos no con la determinación que se debería: según un informe de la misma institución, España es uno de los cuatro países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con menos viviendas de alquiler social.

Para que te hagas una idea, y como refleja el informe, titulado El mercado del alquiler de vivienda residencial en España: evolución reciente, determinantes e indicadores de esfuerzo, los únicos países que le superan en este vergonzoso ranking son República Checa, Lituania y Estonia, lo que demuestra que “el parque de alquiler social en España es muy reducido en el contexto de las economías avanzadas”. En cifras, y aunque pueda parecer mucho no lo es, solo hay 300.000 pisos de alquiler social repartidos por todo el territorio nacional. Eso supone apenas un 1% de todo el parque de vivienda. Un porcentaje que resulta ridículo al compararlo con el de otras economías fuertes.