¿Otra vez con la vivienda? Otra vez con la vivienda . Porque este no es un tema cualquiera con el que llenar las páginas de los medios: es el principal obstáculo de la ciudadanía para tener una buena vida. Y en especial de la ciudadanía joven. Tal como revela la última encuesta realizada por la plataforma de alquiler HousingAnywhere, el 72,8% de lxs jóvenes padece estrés debido a la diferencia entre sus ingresos y el precio del alquiler en España. Además, cada año son más lxs que se ven obligadxs a renunciar a la universidad de sus sueños a causa de los precios de la vivienda en algunas ciudades. Es una pesadilla permanente. Una que te obliga incluso a fingir.

Sí, la demanda de alquiler es tan bestia respecto a la oferta que lxs propietarixs pueden permitirse el lujo de descartarte fácilmente. Es decir, que ya no es solo que tengas que pagar mucha pasta todos los meses para vivir, sino que encima es posible que aún estando dispuestx a pagarla no te cojan. Quizá porque no tienes un sueldo de 60.000 euros anuales. O porque no le gustan tus pintas. O porque no tienes pareja. Es duro, pero es así: conseguir un contrato de alquiler es cada vez más una especie de casting que tienes que superar. Por eso alguna gente dice estar dispuesta a inventarse tener un novio o una novia para que le seleccionen. Así estamos.