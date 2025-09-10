Si tienes la sensación de que cada vez está más imposible vivir en las grandes ciudades españolas, tienes toda la razón del mundo. Como muestra los datos recopilados por Numbeo , y que el portal Visual Capitalist ha convertido en gráfica , ciudades como Barcelona o Madrid se sitúan entre las 150 ciudades más caras del mundo: en las posiciones 137 y 142 respectivamente. Y puede no parecerte tan extremo, pero piensa que existen decenas de miles de ciudades a lo largo de todo el planeta. Estar en el ranking es una barbaridad. Y no están solas: Palma de Mallorca y Málaga aparecen en el 180 y 203 respectivamente también. España se está poniendo muy cara.

Obvio, y seguro que ya lo has pensado, uno de los principales motivos por los que estas ciudades españolas aparecen en el listado de Numbeo es el precio de la vivienda. De hecho, todas ellas bajan unos cuantos puestos cuando eliminas la vivienda de la ecuación. Y es que en España se da una situación muy particular y que tiene puteada a muchísima gente: los precios de la compra y del alquiler no son proporcionales a los salarios medios. De ahí que tantas personas estén pasándolo tan mal últimamente. Da igual lo que suba el salario mínimo interprofesional si la vivienda sube aún más. Eres cada vez más pobre. Así hemos llegado a esta situación insostenible.