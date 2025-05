BERSHKA y DICE han unido fuerzas para trazar una ruta musical por Europa que va más allá de los monumentos y las rutas mainstream. Un recorrido donde el mapa te lleva a las pistas de baile, line-ups con nombres emergentes y experiencias que empiezan cuando llega la noche.

La estética party girl ha marcado tendencia dentro y fuera de redes. No hablamos solo de looks pensados para salir, sino de un lifestyle: maquillajes con glitter, fotos en flash, stories desde el baño del club y una idea muy clara de lo que significa salir de fiesta hoy. La moda ha respondido, claro, con prendas con movimiento, que brillan, se ajustan y aguantan toda la noche. Pero también lo han hecho los planes: cada vez más elegimos destinos como Berlín, Lisboa o Londres, no por sus museos, sino por su escena musical, su cultura de club y esa energía colectiva que solo se siente en la pista. Porque salir de fiesta ya no es desconectar. Es una forma de conocerte, de expresarte, de vivir la ciudad de verdad.