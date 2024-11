La conducta de Israel desde el 7 de octubre de 2023, cuando varios grupos armados de militantes palestinos pertenecientes a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina atacaron por sorpresa en varias comunidades judías cercanas a Gaza, ha sido totalmente desproporcionada, cruel y criminal. Los constantes ataques a la población civil gazatí no tienen excusa ninguna. Los bombardeos a hospitales no tienen perdón. El uso del hambre como arma de guerra, la ejecución de asesinatos deliberados y la indiferencia ante el sufrimiento infantil no pueden justificarse desde ningún punto de vista. Y, sin embargo, la comunidad internacional permanecía en silencio. Al menos hasta ahora.

Porque la Corte Penal Internacional (CPI) acaba de emitir varias órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, el ultraconservador y amante de la mano dura Benjamín Netanyahu. Y es histórico. Pese a la brutalidad de los gobiernos israelíes contra los pueblos árabes que ya vivían en la región antes de la constitución del estado israelí, es la primera vez en la historia que la CPI se atreve a hacer algo así. Y es que las presiones tanto de Israel como de algunos de sus más abnegados aliados, como Estados Unidos, han sido permanentes. No obstante, y en palabras del fiscal de la CPI, Karim Khan, “no vamos a ser disuadidos por amenazas”. Los crímenes son demasiado evidentes.

Como explican desde eldiario.es, “la Corte señala que hay motivos razonables para considerar a Netanyahu y Gallant, [ex asesor militar y ex comandante de las fuerzas de defensa del Mando Sur] responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad como inanición como método de guerra, asesinato, persecución y otros actos inhumanos contra la población de Gaza”. Todo ello de manera intencionada. Todo ello con una frialdad y falta de empatía digna de estudio. La pregunta no es si estas órdenes de arresto tienen sentido. La pregunta es cómo es posible que hayan llegado más de un año después. Lo que está ocurriendo en Gaza es una vergüenza para el mundo.