Hay algo grotesco en la manera en la que muchas personas millonarias y multimillonarias patalean descontentas por tener que contribuir a la redistribución de la riqueza a través de los impuestos. Y mucho más en las estrategias que utilizan para auspiciar a gobiernos de derecha que les liberen de esa contribución. Porque tienen demasiado y aun así se quejan. Y aun así se muestran egoístas. Como si todo lo que tuvieran no fuera suficiente. Como si sus éxitos no dependiesen del resto de la sociedad. Como si no les importara una mierda el sufrimiento de lxs demás. Algo que no ocurría en la antigua Atenas: ahí solo las personas ricas pagan impuestos y estaban más que orgullosas de ello.

Así lo explica el profesor de estudios clásicos Thomas Martín en una publicación para The Conversation. Al parecer, en aquella época la gran mayoría de los ingresos públicos procedían “de tierras de cultivo y minas de plata de propiedad pública que se arrendaban a los mejores postores”, así como tasas sobre las importaciones y exportaciones de productos y poco más. No existía algo similar al IVA o al IRPF. Pero con esos ingresos no bastaba para mantener una ciudad moderna con agua potable para todxs y una defensa militar avanzada. Es ahí donde la élite de la ciudad-estado entraba en escena para donar cantidades increíbles de dinero al erario público. Así sin más.