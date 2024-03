La libido es una cuestión compleja en la que pueden influir negativamente infinidad de factores: como bien señalan en este artículo de El Periódico, algunos de los más importantes son la falta de autoestima, los niveles muy altos de estrés, la mala higiene del sueño, una pobre alimentación y el consumo de alcohol y de otras drogas. Y eso por no hablar de las caprichosos vaivenes hormonales que tienen lugar en el interior de tu cuerpo. No obstante, cuenta el psicólogo especializado en sexo Eric Fitz en su ensayo The Better Man: A Guide to Consent, Stronger Relationships and Hotter Sex, existe un factor aún más matalibido que todos los anteriores: se trata de la presión.

Una presión que puede surgir en tu cerebro por muchas razones. Quizás porque sientes que tienes que hacer determinadas cosas en la cama que en realidad no te apetece hacer. O tal vez porque te acercas al sexo con una necesidad imperiosa de hacer que la otra persona disfrute y llegue sí o sí al orgasmo. O simplemente porque sabes que la otra persona espera de ti que estés receptivx sexualmente. En contextos así, e incluso aunque todo lo demás esté bien y tu libido pudiese estar a tope, tienes el deseo sexual de una estantería. Como explican desde Trendencias, medio que difunde la teoría de Fitz, “a más presión, menos deseo”. Es una actitud contraproducente de tu pareja.