No seré yo quien te anime a meterte en el cuarto de baño de tu oficina a lamer y dejarte lamer por unx compañerx de trabajo. Los riesgos son obvios. Te estarías jugando tu reputación e incluso tu puesto en según qué empresa. No obstante, estaría mintiéndote si no te dijera que da un morbo que flipa. Precisamente por lo tabú y peligroso que resulta. Lxs dos ahí a escondidas, follando mientras fuera lxs demás trabajan como si nada, ajenos a vuestro placer. ¿Tienes claro que caerá en algún momento de tu vida? Entonces te vendría bien conocer al menos las seis claves que proporcionan los autores anónimos Mats y Enzo en su guía práctica Cómo tener sexo en el trabajo .

Pues ahí los expertos lo tienen muy claro: “no seáis demasiado creativos ni arriesgados a la hora de elegir las posturas”. Priorizad las fáciles y poco ruidosas. Esas con las que todo fluye de maravilla. Un semiperrito. Una cabalgada. Ya sabes. No queréis hacer piruetas, caeros y montar un pitote. Ah, y por favor, prestad mucha atención a la ropa una vez hayáis acabado. Sobre todo si la gente ya se huele que hay algo entre vosotrxs y está la sospecha en el aire. ¿Lxs dos desaparecidxs al mismo tiempo y volvéis con la camiseta del revés y los pelos como una rata almizclera? Ni tus compañerxs ni tus jefxs son tontxs. Estáis diciéndolo a gritos.

Pero cuidado porque la ropa y el pelo no son las únicas cosas que deben volver a la normalidad. Según escriben en el citado medio, “tras el acto, dedicad unos minutos a revisar que no han quedado restos delatores ni de fluidos por encima de las mesas ni sobre vuestros propios cuerpos o ropa”. Que no os pase un Algo pasa con Mary. Por último, Mats y Enzo te aconsejan echarle valor y, en caso de que os pillen, “reconocedlo con dignidad y no intentéis colar una excusa patética”. Quizás con honestidad podáis salvar la situación y no acabar en el paro al día siguiente.