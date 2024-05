Ahí están una vez más. La voz de tu cabeza que te dice que esa postura sexual acentúa tus michelines. La voz que te susurra que tu pene no es lo suficientemente grande. La voz que te alerta de que la otra persona podría estar aburriéndose. Y decenas de otras más que aumentan poco a poco tu ansiedad, te mantienen en un estado de hiperconsciencia que te impide dejarte llevar y frustran el disfrute de tu sexualidad. Pero no sabes cómo apagarlas. Lo has buscado infinidad de veces pero no consigues encontrar el botón de mute. La buena noticia es que está ahí. Tal como dicen desde Trendencias, hay técnicas con las que, como si tuvieras un interruptor en la cabeza, puedes apagar las voces internas”.

La más elemental de todas ellas es el reconocimiento: comprender hasta qué punto la ansiedad forma parte de tu vida sexual. Está ahí. Y no va a desaparecer simplemente porque trates de ignorarla. De hecho, explica el sexólogo Jean Pappalardo en el medio anteriormente citado, el mecanismo evitativo solo empeorará las cosas y hará que la ansiedad sexual comience a contaminar otras áreas de tu relación. “De repente, uno se pelea por cosas por las que normalmente no se pelea”. El siguiente paso, una vez has sido honestx contigo mismx y has reconocido que sobrepiensas durante el sexo, es comentárselo a tu pareja sexual. Si es una buena persona te ayudará a sentirte menos insegurx.

Por último, y este es el paso verdaderamente clave, aunque no pueda aplicarse sin los dos previos, debes practicar estrategias de mindfulnes para optimizar tu capacidad de regresar al presente cuando los pensamientos intrusivos traten de colarse en tu consciente durante el sexo. Es un escudo. Un saber volver al ahora. Un no dejar que las ideas ansiosas capten tu atención. En palabras de la sexóloga Yvonne Fullbright, “la atención plena es el contraataque perfecto a la ansiedad sexual, ya que frustra las preocupaciones sobre males inminentes al invitarte a estar completamente presentes en el aquí y ahora”. Empezarás a fusionarte con el momento. Con la otra persona. Con tu deleite sexual.