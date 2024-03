Antes de nada: con el sexo no cubres ni de lejos las recomendaciones de actividad física de la Organización Mundial de la Salud. Aquello de no voy al gimnasio pero follo todos los findes no cuela. Para que compensara tendrías que follar muchísimo más. Dicho esto, no puede negarse que se trata de un excelente complemento para tu salud física. Al fin y al cabo, y a menos que seas unx flojx egoísta que adopta siempre posturas pasivas para no tener que moverse ni una pizca y que sea la otra persona quien haga todos los esfuerzos, el sexo implica trabajo aeróbico que mejora tu sistema cardiovascular y, además, fortalece tus músculos con las posturas adecuadas. Incluidos los glúteos.

Una de estas posturas es la de la amazona. En ella, explican desde Trendencias, “la persona que penetra se coloca tumbada boca arriba y la persona penetrada se sienta sobre ella como si montara a caballo”. La idea para que trabajes bien los músculos de tu culo es que lo levantes una y otra vez en lugar de moverlo hacia delante y hacia detrás. De esa forma realizas una especie de falsa sentadilla. Y sí, notarás que el ritmo cardíaco y la respiración aumentan y que los glúteos te queman un poquito, pero a la larga notarás los resultados: un culo mucho más tonificado a base de polvos. Lo bueno es que tú tienes el control y marcas la intensidad y los descansos. A tu gusto.