El duelo es un proceso complejo. Muchas veces nos preguntamos: ¿Por qué tienen que ser tan complicadas las relaciones de pareja? ¿Por qué no podemos vivir para siempre felices comiendo perdices? Pero ya sabemos que la realidad puede ser desoladora: esa persona que tanto quieres ya no es compatible contigo.

Ya sea porque vuestros proyectos de vida no coinciden, porque ya no quiere estar contigo o porque tú te has dado cuenta de que buscas otras cosas. En ese doloroso camino de la pérdida nadie te puede guiar. No hay un tiempo concreto para superar a alguien, nadie dicta las normas. Pero aquí te contamos unos pasos que te pueden servir en tus primeros 100 días después de una ruptura para empezar de nuevo y salir siendo otra persona. Más fuerte, más resiliente.