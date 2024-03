En las rupturas necesitas estar muy bien rodeaditx. Sobre todo si son de esas que duelen como una puñalada en el corazón. Al fin y al cabo, tu gente te escuchará, te cuidará y te ayudará a superar todas las idas y venidas anímicas que vivirás durante las próximas semanas. No cometas el clásico error de pasarte una temporada aisladx muriéndote de asco. Dicho esto, y según la nueva tendencia painmoon , sí que podría venirte bien pasar al menos unos días de desconexión y soledad deseada en algún nuevo rincón del mundo que no conozcas. Luego ya tendrás tiempo de volver y recuperarte bajo el abrigo de tu familia y de tus colegas. Primero un paréntesis en forma de aventura.

Pero cuidado: no necesitas tener mucha pasta para poner en práctica la painmoon . Hay quien tiene esta luna de dolor en el Caribe, quien opta por llevarla a cabo en una lindísima ciudad española que nunca ha pisado y quien escoge un pequeño pueblo en la montaña. Hay quien desea llenarla de desenfreno, quien busca una conexión con la historia y quien tan solo quiere despertarse con el silencio de la naturaleza. Y todo es válido. Al final, y como escriben desde dicho medio, vale “ lo que quieras y donde quieras siempre que te ayude a pasar el dolor que supone una ruptura ”, siempre que sepas que contribuirá a calmar tu ánimo y a fortalecerte de cara al desafío que viene.

En concreto, explican desde Trendencias , “la painmoon es un viaje que se hace después de una ruptura de pareja o de cualquier otro evento doloroso de nuestra vida, pensado para la reconexión y enfocado al autocuidado”. Como esa gente de Instagram que aparece en una playa de México poco después de haberlo dejado con su pareja. ¿Ya está? ¿Tanto supuesto dolor y ya andan de fiesta en la otra punta del planeta? Pues sí. Solo que no han superado su sufrimiento ni pretenden hacerlo con ese viaje . La idea no es esa. La idea es descansar el cuerpo, el alma y la mente para predisponerla hacia la sanación, la cual comenzará una vez regresen a su vida cotidiana.

También es una forma de marcar el final de una época. De guardar en tu memoria esa pequeña escapada en solitario como un acontecimiento de empoderamiento y de inicio de muchas otras cosas que están por venir. Porque la vida no se acaba. Da igual cuánto duela o que parezca que el destrozo emocional que llevas encima durará para siempre: terminará. Y recordarás vuestro final como algo un poco más agradable y feliz gracias a ese bonito y espontáneo viaje. A fin de cuentas, viajar no es viajar de verdad si no se viaja al fondo de unx mismo en el proceso, y en pocos viajes de tu vida estarás tan dispuesta a ello como en este. ¿Qué? ¿Vas haciendo la maleta?