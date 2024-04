Jueves dos de mayo. Apúntate bien esa fecha porque será el día en que aterricen en HBO Max -que a partir del 21 de mayo pasará a conocerse simplemente como Max- todas las novedades de la semana. Y no, por si te lo estás preguntando, no hay ningún súper bombazo en la lista: la esperada secuela de Pretty Little Liars llegará el jueves de la semana que viene y estrenos tan ansiados como la segunda temporada de La casa del dragón , la serie sobre El Pingüino del universo Batman o la serie precuela de Dune llegarán más entrado el año. No obstante, lo que llega ahora tiene la suficiente chicha como para tenerte entretenidx toda esta semana.

Hacks fue una de las mayores sorpresas de la comedia televisiva del 2021. Una serie divertida, tierna y conmovedora en algunos puntos que gira en torno a la relación maestra-alumna de una mítica cómica de Las Vegas y una joven escritora. Y una serie que lo hace todo muy bien. Su dirección es ejemplar. Sus actuaciones le han valido a Jean Smart varios galardones muy importantes. La construcción de sus personajes es de lo más acertada. Y encima es un cachondeo constante. Además, y tras una primera temporada, ha pasado la temida prueba de la segunda: no solo no bajó el nivel sino que para buena parte de la crítica y de la audiencia lo elevó.

Mil veces hasta siempre, 2 de mayo

El otro estreno de la semana en HBO es Mil veces hasta siempre, cuyo título original poco tiene que ver con su versión castellana, la verdad: Turtles All The Way Down, el mismo nombre de la novela de John Green en la que se basa. ¿Que de qué va la película? Pues se trata de un drama adolescente, con un tono muy de generación zeta, bañado por el romance y la intriga. En concreto, narra la aventura de una joven para intentar resolver el misterio de un multimillonario fugitivo. ¿Que muy probablemente no gane el Óscar a mejor película del año? Cierto. ¿Que te tendrá entretenidx y con la cabeza lejos de tus pensamientos durante un par de horas? También.