El pasado 29 de mayo, la artista estadounidense Sabrina Carpenter presentó una orden de alejamiento por acoso civil contra un hombre de 31 años llamado William Applegate. Según defendió la cantante en la denuncia, el acosador habría estado siguiéndola y perturbándola desde al menos el 20 de abril, cuando ella tuvo conocimiento de su presencia por primera vez, aunque la situación habría alcanzado un punto crítico el 23 de mayo: Applegate se acercó a la puerta de la casa en la que vive Sabrina con su hermana y con su cuñado e intentó forzarla para colarse en ella. En esos momentos, y ante el intento de expulsión por parte de un guardia de seguridad, el acosador aseguró que la artista le estaba esperando.

“Su patrón de acoso, allanamiento y vigilancia me ha causado una grave y continua angustia emocional. Su insistencia delirante en que me conoce y que lo esperaba es indicativa de una fijación peligrosa, delirante e irracional hacia mí. Temo lo que pueda hacer si este tribunal no le pone freno”, aseguró Sabrina Carpenter en una declaración firmada enviada al juzgado. Esta información, junto con las imágenes de una cámara en la que se ve a un hombre intentando abrir la puerta de su casa y siendo confrontando por un guardia y con las declaraciones de otras personas implicadas, han llevado al tribunal a dictaminar una sentencia en favor de la artista: Applegate no podrá acercarse a menos de 100 metros de su vivienda.

Entre dichas declaraciones están las de un detective asignado al caso, quien ha afirmado que Applegate se negó a abandonar la propiedad de Sabrina hasta que llegaron los agentes de la ley y que presentaba una “obsesión perturbadora e irracional”, según las fuentes consultadas por el diario británico The Guardian . Además, fue el propio detective quien estableció que el acoso de Applegate no era puntual, sino fruto de un metódico plan en el que iba acercándose poco a poco a la estrella: “El patrón de conducta pudo haber comenzado alrededor del 20 de abril de 2006. Una trayectoria que coincide con patrones documentados de acoso que representan un riesgo grave y creciente para la seguridad de la víctima”.

De ahí que tras ser arrestado y habérsele impuesto una orden de alejamiento temporal, Applegate esté ahora a la espera de una audiencia judicial de seguimiento el próximo 17 de junio y de una audiencia penal para el 18 de junio por allanamiento de morada. No es ni mucho menos la primera vez que un seguidor se obsesiona con una artista hasta incurrir en delito: le pasó a Taylor Swift con David Crowe y Mohamed Shafik Wanis, le pasó a Selena Gómez con Thomas Brodnicki, le pasó a Ariana Grande con Aharon Brown y le pasó a Doja Cat con Spencer Morales, entre otros muchos casos más.