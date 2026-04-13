Sabrina Carpenter la lio durante su actuación del pasado viernes en el Coachella. Y no por nada puramente artístico, sino por uno de los comentarios que hizo desde el escenario: resulta que uno de sus fans estaba celebrando su felicidad por la actuación a través del llamado zaghrouta, una técnica vocal habitual entre las culturas árabes y africanas, y a la artista no se le ocurrió nada mejor que burlarse de ello. “¿Esa es tu cultura? ¿El yodel? ¿Eso es Burning Man? ¿Qué está pasando? Esto es raro”. Lo peor es que algunos de estos comentarios fueron hechos después de que el fan le explicara de qué iba su particular forma de celebrar. Rápidamente las redes sociales cargaron contra la cantante.

¿Pero qué es exactamente el zaghrouta? Técnicamente, se trata de un sonido vocal largo, ondulante y agudo producido a través del rápido movimiento de la lengua de lado a lado y acompañado de un trino rítmico y agudo. Culturalmente, es la manera que tienen en ciertas regiones de Oriente Medio y del Norte de África de expresar su alegría y su orgullo. Se suele escuchar mucho en bodas, graduaciones, nacimientos y ese tipo de eventos importantes. Y, sí, es muy complicado de practicar, motivo por el cual resulta aún más potente como símbolo identitario de estas culturas. Informaciones que muy probablemente Sabrina Carpenter ignorara. Por eso ha decidido salir a pedir disculpas.