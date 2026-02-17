A estas alturas nadie debería extrañarse de que la gente de la Gen Z estemos buscando nuestro futuro profesional cada vez más fuera del ámbito universitario. Y es que lo que antes era una promesa bastante fiable de estabilidad y calidad de vida, de conseguir un buen trabajo con una remuneración decente, se está convirtiendo en un esfuerzo un poco gratuito y sin sentido. Básicamente porque el mercado laboral no tiene suficientes puestos de trabajo para todas las personas que salen de las facultades. Especialmente en España: nuestro país cuenta con los trabajadores más sobrecualificados de toda la Unión Europea. Hasta un 36% del total. Desolador.

Para que te hagas una idea, la media de la Unión Europea es de un 22%. Y sí, esto demuestra que la problemática tiene un alcance global: los estudios universitarios, incluidos los posgrados y los doctorados, ya no garantizan casi nada en cualquier punto del planeta. Menos aún en los últimos años con la irrupción loca de las inteligencias artificiales. Estás cuatro, cinco, seis o siete años de tu vida sacrificándote para obtener una titulación y resulta que en las empresas no hay empleo para ti. Terminas haciendo cualquier otra cosa. Terminas reorientando tu carrera. Obviamente no le ocurre a todo el mundo. Pero es año tras año mucho más habitual.