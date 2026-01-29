Sobre el papel la cosa va muy bien: estos días atrás hemos conocido el dato de que la tasa de desempleo en España ha caído por debajo del 10% por primera vez en 17 años. Sí, en 2025 se han creado otros 605.000 empleos nuevos. Sí, se da ahora mismo un récord de ocupación de 22,46 millones de trabajadores. Todo pinta genial. Pero hay dos problemas. Uno es que el coste de la vida ha subido muchísimo y, aunque hay más gente que nunca con trabajo, ese trabajo no permite vivir como unas décadas atrás. El segundo es que el futuro asoma feo en el horizonte para muchos sectores a causa de la IA. Por eso la Gen Z está cambiando sus prioridades de estudio.

Porque hace menos de una década buena parte de la gente joven soñaba con trabajar en una multinacional informática rollo Google. Parecía el futuro. Parecía que ahí estaban la seguridad laboral, los buenos salarios, las altas expectativas de crecimiento y la diversión. Hoy la situación es muy diferente. Como explica el periodista Rubén Márquez , “ni la industria tecnológica ni la programación son ya una prioridad para una Generación Z que, agobiada por el panorama económico y laboral actual, apunta a carreras universitarias radicalmente distintas”. Hasta tal punto que las grandes tecnológicas andan preocupadas por la posibilidad de quedarse sin trabajadores.