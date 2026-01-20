A los músicos les está pasando lo mismo que a los diseñadores, los redactores, los traductores y muchísimos otros: que están viendo cómo la inteligencia artificial les roba el protagonismo. Y ya se plantaron contra ella en una carta abierta firmada por más de 200 artistas súperfamosos como Billie Eilish, Nicki Minaj, Camila Cabello, Elvis Costello, Katy Perry o Pearl Jam. Su presión a las plataformas de música surtió efecto: Spotify ya ha eliminado más de 75 millones de temas generados mediante inteligencia artificial. Pero la deriva parece imparable: la generación Z ya dedica al menos tres horas semanales a disfrutar de música creada por la IA.

Es la conclusión de la encuesta Audio Habits Survey elaborada por Alphawise para Morgan Stanley. Para que te hagas una idea de hasta qué punto está calando este tipo de contenido en nuestra generación conviene ver una comparativa: mientras el 36% de la población general escucha una media de 1,7 horas de música IA a la semana, la cifra asciende al 60% y a las tres horas en el caso de las personas de entre 18 y 29 años. Y los millennials no se quedan muy atrás: la encuesta revela que el 55% de ellos ya disfruta de la música IA una media de 2,5 horas a la semana. A partir de ahí, los números caen en picado para el resto de generaciones.