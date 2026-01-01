El paradigma ha cambiado: históricamente han sido las generaciones más mayores las que más han temido los cambios tecnológicos y las más jóvenes las que las han abrazado con más entusiasmo, pero la inteligencia artificial podría ser la primera gran excepción. Y es que, según están observando algunos analistas, la generación Z, la que debería dominar la IA, hacerla suya, está aterrada por la posibilidad de que la deshumanice. En palabras de un profesor de la Universidad de Dartmouth, en Estados Unidos, “una de las cosas que realmente me sorprende constantemente es el miedo que tienen nuestros estudiantes a usarla”.

No parece ser un caso aislado. No sé si te has dado cuenta, pero hay mucha gente de nuestra generación que no le está dando mucha coba a la inteligencia artificial. Y el miedo no viene de que te pillen usándola para un trabajo de la uni, para redactar una carta de presentación o para escribir un mensaje a tu crush. El temor es más profundo y tiene que ver con la posibilidad de que la dependencia de la IA te haga ir perdiendo aquello que te hace humano. Como el pensamiento crítico. Esa capacidad que tienes de cuestionar las cosas por ti mismo. O como el uso de tus emociones. Hacer las cosas tú te permite estar conectado a ellas.

Además, mucha gente tiene miedo simplemente de que el abuso de la IA merme su inteligencia. Y no es una tontería a la que haya que restar importancia. Como cuenta el periodista Joe Wilkins en Futurism, “un estudio del MIT dividió a los participantes en tres grupos para que compitieran en tareas como la redacción de ensayos: uno que utilizaba LLM, otro que utilizaba motores de búsqueda comunes y otro sin herramientas digitales. Los participantes del grupo que sólo usó el cerebro reportaron una mayor satisfacción con sus ensayos y demostraron una mayor conectividad cerebral que los demás”. Es para tenerlo en cuenta.

Y todo esto contradice ese prejuicio tan extendido con las generaciones más jóvenes de que solo nos importa conseguir los resultados y ya. No. No es así. En realidad, lo que más nos importa es nuestro desarrollo individual, sentirnos fuerte y capaces, tener el cerebro enchufado para afrontar la vida con sabiduría y creatividad. Y parece claro que la IA podría ser un factor que nos alejase de ello. Como dice aquel profesor, “la historia enseña muy claramente que en medio de un cambio como este todo es muy caótico”. Poco a poco habrá que encontrarle el lugar a la IA en nuestras vidas. Pero esta resistencia dice mucho bueno de nosotros.