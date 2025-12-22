Es un momento histórico. Es el primer programa educativo nacional impulsado por una inteligencia artificial en el mundo y podría convertirse en una referencia para muchos otros países. En palabras del propio Bukele , “durante los próximos dos años implementaremos Grok en más de 5.000 escuelas públicas, ofreciendo aprendizaje personalizado a más de un millón de estudiantes y empoderando a miles de profesores como socios colaborativos en la educación”. Y aquí viene la primera polémica de todo esto: el miedo a que los profesores vayan perdiendo peso en la educación de los niños y pasen de protagonistas a meros colaboradores.

Nayib Bukele lleva unos cuantos años convirtiendo a El Salvador en una especie de distopía: en estado de excepción y con prisiones infernales en las que no se respetan los derechos humanos. Unos medios atroces que para algunos son justificables por la supuesta reducción de la criminalidad de las pandillas, pero que la comunidad internacional mira con recelo. Ahora, y en otro movimiento muy polémico que encamina el país centroamericano hacia la incertidumbre, Bukele ha firmado un acuerdo con Elon Musk para que su inteligencia artificial, Grok, sea la base del sistema educativo del país y forme al millón de niños que vive en él.

Pero no es la única. Para empezar, la mera presencia de la IA ya genera bastantes dudas, pues es una tecnología nueva a la que aún no conocemos del todo bien como para convertirla en la base de la educación social. Basta con buscar en la red info sobre polémicas relacionadas con las diferentes IAs para ver que ninguna de ellas se libra de movidas. Desde la recomendación de conductas autodañinas a visiones discriminatorias. No son herramientas inocentes. No son del todo controlables. Su grado de autosuficiencia exigirá una profunda supervisión si no se quiere dejar la educación infantil en manos de algo tan random. Sería preocupante.

Lo que pasa es que encima esta no es cualquier IA. Es la IA de Elon Musk. La misma a partir de la cual se ha desarrollado la Grokipedia, una wikipedia antiwoke que habla de que algunas etnias humanas son más inteligentes que otras, que da pie a dudar del cambio climático antropogénico o que empieza su artículo sobre George Floyd, el hombre asesinado por la policía estadounidense que hizo nacer el movimiento Black Lives Matter, diciendo que es “fue un hombre con un largo historial delictivo”. No es la IA a la que uno le confiaría la educación de los niños. A menos, claro está, que quiera que se eduquen con valores ultraconservadores.