La oficina no siempre es un mal lugar. De hecho, para mucha gente es un entorno mucho más agradable para trabajar de lo que lo son sus hogares. Con un mobiliario más cómodo. Con más silencio. Con más recursos. Además, está el tema de la socialización: es mucho más divertido cuando trabajas con gente con la que te llevas guay. Mejor eso que estar todas las horas de la jornada laboral totalmente aislado en una esquina de tu casa. El problema no es la oficina. El problema es el trayecto desde tu casa a la oficina. De hecho, según el reciente Estudio de Bienestar y Salud Laboral de Edenred y Savia, el 62,4% de los profesionales cree que ese trayecto limita su satisfacción.

Y es que en algunos casos los tiempos pueden ser considerables. Sí, hay quien tarda 15 minutos en ir a la oficina, pero lo más probable, especialmente en las grandes ciudades, es que eches entre media hora y una hora para la ida y lo mismo para la vuelta, lo que supone entre una y dos horas perdidas a lo largo de tu día. Tiempo de estar en el metro o en el bus sin hacer mucha cosa. Escuchando música. Leyendo. Durmiéndote en algunos casos. Pero desde luego no sientes que sea un tiempo que te pertenece. Un tiempo de calidad. Y a eso tienes que sumarle los costes económicos. Puede ser el bono de transporte o puede ser la gasolina. Pero no es gratis desplazarse, vaya.