Que no te engañe la deriva neoconservadora: no es solo una cuestión de valores tradicionales e intolerancia hacia todas las minorías vulnerables, sino también, y sobre todo, un impulso neoliberal decidido a revertir muchos de los derechos laborales que se han conseguido en las últimas décadas. Y si no mira lo que está pasando en Grecia, donde el gobierno ha aprobado la jornada opcional de 13 horas al más puro estilo siglo XIX. Aquí y en cualquier otro lugar del mundo, si no hay una resistencia activa sindical y unas políticas progresistas, la patronal nos come la tostada. Y ya está pasando: aquí en España no paran de subir las horas extras sin pagar.

No es una teoría basada en evidencias anecdóticas. No. Es, como cuenta el director de GenBeta, Antonio Sabán , una de las conclusiones más alarmantes del último estudio de Infojobs. Tras encuestar a más de 4.600 participantes de entre la población activa española ha concluido que “el 42% de los trabajadores que hace horas extras no recibe ni dinero ni horas libres”, unas cifras muy superiores al 36% de 2024, que ya era lamentable en sí mismo. Si, además, tenemos en cuenta que dos de cada cinco trabajadorxs españoles hacen horas extras, puedes hacerte una idea bastante precisa de la cantidad de gente que está sufriendo abusos laborales.