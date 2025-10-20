La cosa se está poniendo fea. En estos últimos años estamos viendo cómo muchísimos países del mundo, incluso varios de los que veníamos considerando democracias bastante sólidas, retroceden en derechos civiles con una normalidad de miedo. Que si Hungría prohíbe los desfiles queer. Que si Estados Unidos declara ilegal los movimientos antifascistas. Que si Países Bajos prohíbe el uso público del burka. Un renacer de la ultraderecha más odiosa que crece conforme realizan estas tropelías y no salimos a la calle a hacernos oír. ¿Lo último? Desde Grecia: su parlamento acaba de aprobar una ley que extiende la jornada laboral hasta un máximo de 13 horas diarias.

No es ninguna broma. El Gobierno conservador actualmente en el poder en el país heleno ha instaurado esta reforma de los derechos de lxs trabajadorxs como si nada. Como si no estuviese haciéndoles retroceder varios siglos. Como si no se estuviera cargando toda la lucha que los sindicatos y millones de personas llevaron a cabo durante décadas para que la gente tuviera una jornada laboral digna. Como si no fuera un paso adelante hacia la vuelta a la esclavitud. Otro. Porque desde julio de 2024, y como apuntan desde EFE , “los trabajadores de la industria, el comercio minorista y la agricultura están obligados a trabajar seis días a la semana si su empleador lo exige”.