El mundo cambia a una velocidad de la ostia. La macroeconomía. La cultura social. Las prioridades individuales. Todo evoluciona. Y eso hace que tus derechos laborales también tengan que hacerlo para adaptarse y seguir cumpliendo su función. De lo contrario quedarían desfasados. A veces incluso surge alguno nuevo como este, del que ya te hablamos, o ese de la jornada laboral reducida por el que tanto están peleando en el Ministerio de Trabajo ante la negativa de la patronal. Según su líder, Yolanda Díaz, debería estar vigente en unos cuantos meses, ya en pleno 2025. Pero no será la única novedad: hay otros cinco derechos laborales que serán actualizados a lo largo del año.

El primero de ellos es el de la desconexión digital. Desde hace un tiempo, y esto ya lo deberías saber, por tu propia salud mental, la justicia te reconoce el derecho a no ser molestadx por la empresa fuera de tu horario laboral. No obstante, parece ser que hay alguna que otra laguna y ahora el ministerio de Díaz quiere ampliarlo para prohibir esas molestias “por cualquier dispositivo, herramienta o medios digitales”. La idea es muy clara: blindar tu tranquilidad de principio a fin. Asegurarse de que la ley no deja abierta ninguna posibilidad de que tu jefx o quien sea te contacte en tu tiempo libre. Una vez sales de tu puesto, eres ilocalizables para la empresa. Un fantasma feliz.