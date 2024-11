El Supremo acaba de reconocerte un nuevo derecho laboral

Algunas cosas son difíciles de entender. Como que España ratificara en su día el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo y, sin embargo, uno de sus artículos más importantes, el número 7, no estuviese incorporado a la legislación nacional. En concreto, el artículo establece que “no debería darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o con su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él”. O dicho de otro modo: que tu empresa no puede imponerte un despido disciplinario sin darte la oportunidad de rebatirlo. Y desde ahora sí que será así.

Porque el Tribunal Supremo acaba de reconocer este derecho en una sentencia histórica. Hasta ahora, tu empresa no tenía más que mandarte una cartita explicándote por qué te echaban. Y ya está. Te ibas a tu casa y, si no estabas de acuerdo con las razones que daban para despedirte, te tenías que sumergir en un proceso judicial. Y mucha gente pasaba. Demasiado esfuerzo para, en ocasiones, tan poquita recompensa. Pero ya no: ahora, y como apuntan desde eldiario.es, “estos despidos fulminantes y de aplicación inmediata no se podrán ejecutar”. Estarás muchxs más protegidx de lo que has estado hasta ahora. Incluso puede que no te terminen despidiendo en algunos casos.

Piénsalo. Tu empresa te comunica su intención de despedirte disciplinariamente porque has bajado tu rendimiento. En lugar de mandarte esa carta de despido directamente, te convoca para una audiencia en la que tienes la oportunidad de explicarle que has experimentado bastante estrés desde que tu compañerx se fue, que has estado pasando una mala racha por la pérdida de alguien o simplemente que no es cierto que hayas bajado el nivel en ningún momento. Si el despido disciplinario era real, y no una excusa para echarte ahorrándose dinero la empresa, es probable que esta se convenza de que mereces seguir en tu puesto. Algo que no habría ocurrido antes de la sentencia.