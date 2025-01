La nueva ultraderecha lo tiene claro: para imponer su ideario político, discriminatorio y divisor, necesita dinamitar todas esas instituciones internacionales que durante décadas han servido de nexo entre los pueblos. Y una de ellas es la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tardado muy poquito en sacar al país de la organización, alegando que tiene una agenda política demasiado progresista y que no sirve de nada. Pero el problema no es solo para lxs estadounidenses: según un equipo de científicxs españolxs, las consecuencias del abandono de la OMS por parte de EEUU serán terribles para toda la humanidad.

Porque EEUU, como miembro fundador y como la gran potencia económica del mundo, ha sido el país que más dinero ha aportado a la OMS durante toda su historia. Solo durante 2022-2023, apuntan estxs expertxs, destinó 1.284 millones de dólares. “Sin estos fondos, habrá programas y acciones que no podrán llevarse a cabo, con consecuencias importantes en las poblaciones más vulnerables de países de bajos ingresos”. Es la filosofía de este tipo de políticxs: para ellxs la redistribución de la riqueza está mal. La solidaridad es innecesaria. Hay que mirar únicamente por los intereses de unx mismx. Unos valores que nos llevarían directos a la más desoladora utopía.

Pero es que esa filosofía no se mantiene a la luz de los datos. Sí, EEUU va a ahorrarse un dinero -por otro lado anecdótico para su economía-, pero, como recuerdan estxs especialistas, “los riesgos sanitarios no conocen fronteras” y todo lo que recortemos en la investigación y en la prevención de enfermedades puede estallarnos a todxs en forma de pandemias. A Trump le dará igual. Y a Elon Musk. Y a toda esta gente con dinero suficiente como para protegerse mejor de estas infecciones, pero la población estadounidense sufriría como sufrirías tú aquí. Somos una única especie conectada a través de millones de hilos invisibles. Ir cada uno por su lado no tiene ningún sentido.

Aunque es lo que Trump quiere hacer. Y no solo por ahorrarse un dinero de las arcas públicas que, seamos claros, no supone diferencia alguna en un estado con un PIB anual de más de 25.000.000 millones de euros. Es que con esta salida de la OMS también puede desentenderse de las responsabilidades para con la salud del planeta y de la humanidad. Como la de controlar cuánto contamina. Es un poco rollo a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Un discurso terrible que nos distancia a unxs de lxs otrxs, que prioriza la competencia sobre la cooperación y que no augura nada bueno en términos de geopolítica y de bienestar de la población. Esta gente quiere dejarnos desprotegidxs.