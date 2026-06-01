La enfermedad de Alzhéimer representa la forma más común de demencia en la actualidad. Y sí, la comunidad científica ya tiene identificados algunos genes implicados en la enfermedad, como demostró recientemente la investigación de la escala de riesgo genético elaborada por especialistas del Instituto de Biomedicina de Valencia. No obstante, también se han detectado factores de riesgo modificables que influyen en la aparición de la enfermedad. De ahí la importancia de un nuevo descubrimiento llevado a cabo por investigadores de la Universidad de California en San Francisco: han encontrado dos biomarcadores sanguíneos que nos pueden ayudar a predecir el Alzhéimer muchos años antes de que aparezca.
En concreto, y como muestra el paper publicado en la revista especializada The Lancet, los autores del estudio han descubierto que los niveles elevados de la proteína tau y del péptido conocido como placa amiloide se asocian con una mayor probabilidad de sufrir deterioro cognitivo. Primero, en el momento presente: como apuntan desde Infosalus, “estas proteínas se asociaron con puntuaciones más bajas en dos áreas cognitivas clave: la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva”. Es decir, que las personas con niveles altos de estos dos biomarcadores eran más lentas a la hora de responder rápidamente a nueva información y tenían mayores dificultades para planificar y organizarse. Pero la cosa empeoraba.
”Al ser evaluados cinco años después, el grupo con niveles elevados de biomarcadores presentaban entre 2,5 y 4 veces más riesgo de un deterioro rápido de la memoria verbal y entre 3 y 4 veces más riesgo de un deterioro rápido de la velocidad de procesamiento, lo que indica una mayor probabilidad de desarrollar Alzhéimer”, añaden desde dicho medio. Toda esta información, ha expresado la autora principal de la investigación, la doctora Kristine Yaffe, podría servir para retrasar o incluso prevenir la enfermedad en hasta un 40% de los casos. O dicho de otra manera: un simple análisis de sangre y el control de todos los factores de riesgo involucrados podrían cambiar la vida de millones de personas.
Y es que el porcentaje de personas en riesgo es alto. Para que te hagas una idea, de los 1.350 participantes del estudio, personas de entre 53 y 69 años, hasta un 6% presentaba altos niveles de proteína tau y de placa amiloide en sangre. Por ahora, este tipo de análisis solo se realiza con personas que ya presentan síntomas de demencia, pero extenderlo al resto de la población mayor de 50 años podría ser decisivo para una mayor prevención. En cualquier caso, “los expertos insisten en que todavía se necesitan más estudios antes de extender su uso de manera generalizada, especialmente por el riesgo de falsos positivos”. Dicho esto, es un avance magnífico en la lucha contra una enfermedad tan terrible.