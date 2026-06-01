La enfermedad de Alzhéimer representa la forma más común de demencia en la actualidad. Y sí, la comunidad científica ya tiene identificados algunos genes implicados en la enfermedad, como demostró recientemente la investigación de la escala de riesgo genético elaborada por especialistas del Instituto de Biomedicina de Valencia. No obstante, también se han detectado factores de riesgo modificables que influyen en la aparición de la enfermedad. De ahí la importancia de un nuevo descubrimiento llevado a cabo por investigadores de la Universidad de California en San Francisco: han encontrado dos biomarcadores sanguíneos que nos pueden ayudar a predecir el Alzhéimer muchos años antes de que aparezca.

En concreto, y como muestra el paper publicado en la revista especializada The Lancet, los autores del estudio han descubierto que los niveles elevados de la proteína tau y del péptido conocido como placa amiloide se asocian con una mayor probabilidad de sufrir deterioro cognitivo. Primero, en el momento presente: como apuntan desde Infosalus, “estas proteínas se asociaron con puntuaciones más bajas en dos áreas cognitivas clave: la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva”. Es decir, que las personas con niveles altos de estos dos biomarcadores eran más lentas a la hora de responder rápidamente a nueva información y tenían mayores dificultades para planificar y organizarse. Pero la cosa empeoraba.