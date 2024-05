Antes de ser visto en la gran pantalla en ‘Furiosa: una saga de Mad Max’, de George Miller, —la esperada precuela de la oscarizada ‘Fury Road’ de 2015— Chris declaró a ‘Vanity Fair’ que odiaba las habladurías: “Realmente me molestó porque me sentí como si hubiera sido vulnerable con algo personal y lo hubiera compartido. Por mucho que dijera: ‘Esto no es una sentencia de muerte’, la historia se convirtió en que tengo demencia y estoy replanteando la vida y retirarme, etcétera. Leí un comentario muy gracioso al final de un artículo: ‘Espero que Chris olvide que se retira y vuelva’”.

Chris, que tiene tres hijos con su esposa desde hace 14 años, la actriz española Elsa Pataky, interpreta al líder de la banda de moteros, Dementus, en la continuación de ‘Fury Road’ junto a Anya Taylor-Joy.

A pesar de declarar que está de vuelta en Hollywood, Chris se sinceró sobre su carrera. Tras hacer 27 películas —ocho de ellas éxitos de taquilla de Marvel— en poco más de 12 años dejó su mente y su cuerpo tan destrozados que se desconectaba en las reuniones familiares y pasaba el tiempo quejándose:

“Llevaba tanto tiempo intentando hacer cosas a marchas forzadas, obsesionado y desesperado por construir mi carrera, que estaba agotado. Estaba preocupado por todo. Nada era tan agradable como antes, o como yo había imaginado. Hacía películas seguidas y giras de prensa, estaba casado y tenía tres hijos pequeños, y todo sucedía al mismo tiempo en un plazo muy corto. Y entonces llegas a algo con muy poco en el tanque y empiezas a analizar las cosas: ‘¿Por qué estoy haciendo esta película?’. ‘¿Por qué no es mejor este guion?’. ‘¿Por qué no me ha llamado ese director?’, o ‘¿Por qué no me han tenido en cuenta para este papel?’. ‘¿Por qué no me llaman Scorsese o Tarantino? Había empezado a tomármelo todo demasiado en serio y demasiado personal”.