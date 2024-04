Y es que lleva toda su vida en las pistas, más concretamente desde los 3 años. Sus razones para dejar la cancha de tenis nos pueden hacer pensar a muchxs. En una entrevista en El País, explicaba que se siente liberada con la decisión y que no puede estar más feliz. “Es muy importante también saber cuándo dejar paso y cambiar”, asegura en la entrevista.

Su experiencia puede servirnos para reflejarnos como un espejo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cansadxs, estirando un chicle de algo que ya no da para más, ya sea en una relación o en un trabajo? La autoexigencia nos cansa y agota nuestra salud mental. ¿Cuál fue la señal para la tenista? Así lo explica a El País: “Cuando paré de jugar, es verdad que estaba un poco agotada mentalmente y era como: ‘chicos, vámonos ya a casa, tengo que descansar, no fluyen las cosas’”.

Para ella fue muy importante la pandemia. Muchas veces nos es difícil parar porque vamos con el piloto automático activado. ¿Cuándo tenemos la oportunidad de detenernos un momento y reflexionar sobre el rumbo que ha tomado nuestra vida? Para la tenista ese momento llegó con el covid. “Cuando no jugué durante ese parón de seis meses pensé: ‘oye, pues esto no está tan mal’. Así que le perdí el miedo a tomarme un descanso, y cuando lo hice no echaba de menos competir y fue como: this is it”.