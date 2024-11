Como salvar tu día después de dormir poco

Si no has pegado ojo en toda la noche porque te quedaste enganchado al TikTok, bebiste café demasiado tarde o simplemente los pensamientos intrusivos no paraban de asaltarte, estás en el lugar correcto.

Seguramente te sientas cansado y de mal humor y esto tiene una explicación científica. La privación de sueño ralentiza los tiempos de reacción, perjudica la toma de decisiones y vuelve más difícil concentrarse. La razón es simple: en el cerebro, la actividad en la corteza prefrontal, encargada del control y la planificación, disminuye. A su vez, la amígdala, relacionada con la ansiedad y el estrés, entra en un estado de alta actividad, generando una sensación de alerta.

Pero aun así, se puede salvar el día. Al menos, de una manera digna. El recurso más a mano es echarse una siesta. Pero ojo, nada de siestas eternas que te despiertas en otra época. Una siesta de no más de 30 minutos mejora el rendimiento cognitivo de inmediato. No hace falta llegar a un sueño profundo; con solo un poco de descanso, el cerebro recibe el impulso que necesita para sobrellevar el día.