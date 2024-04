Vivimos en una sociedad extremofílica: le encantan las dicotomías, los blanco o negro, los todo o nada. Y no solo en términos ideológicos, en criterios artísticos o en cuestiones estéticas. También en preferencias conductuales. O soy omnívorx o full veganx. O voy a tope con la fiesta o paso completamente de ella. O soy unx enganchadx a las redes sociales o no tengo cuenta en ninguna. Y en ocasiones no tendría por qué ser así. La relación con tu smartphone, por ejemplo, puede volverse perniciosa rápidamente cuando no estableces límites, pero eso no significa que debas renunciar a él y pillarte un dumbphone necesariamente porque también puede aportarte mucho. El equilibrio es una posibilidad.

Una que puedes alcanzar con el método mindfull screen time, dividido en cuatro puntos muy sencillos de entender. Nada de súper piruetas ni ristras eternas de minicomportamientos. El primero de ellos, y según cuenta la doctora Meredith Broderick en la revista especializada Poosh, es la programación de horarios. Por ejemplo, a partir de determinada hora ya no puedes consultar tus redes sociales. O a la hora de comer, de merendar o de cenar no puedes tocar el teléfono ni un segundo. O ir a entrenar y dejar el móvil en la taquilla. Esto requiere disciplina, pero sé consciente del potencial de tu cerebro para acostumbrarse a las rutinas. En cierto punto comenzará a resultarte la mar de fácil.