Recetas infalibles para la felicidad no existen. Eso es un rollo barato de autoayuda que solo genera más frustración y ansiedad en ti. La vida, y tu mente, es mucho más complicada que eso. No obstante, está claro que algunas actitudes te alejan de las sensaciones de bienestar y armonía que funcionan como antesala de la felicidad y que otras no hacen más que acercarte. Tres de estas últimas conforman el método ‘Kos’, un estilo de vida noruego que, como explican desde Vitónica, puede entenderse como “un tipo de felicidad repentina que experimentamos cuando nos sentimos seguros, abrigados y felices en compañía” y que te ayuda a descubrir la alegría de vivir en los pequeños placeres cotidianos.

De hecho, esa es la primera clave de la filosofía ‘Kos’: dedicarle tiempo y atención a esos momentos aparentemente nimios que, sin embargo, te proporcionan tanta satisfacción: el primer café de la mañana, la meditación del mediodía, el instante en que regresas a casa y mandas a la otra punta del salón los zapatos para relajarte en el sofá o la media horita de lectura antes de dormir. Parte del problema de la gran insatisfacción, tan generalizada y tan crónica, que padece nuestra sociedad, reside en la obsesión por la productividad y el rendimiento. Pero no es ahí donde se esconde la felicidad. No es ahí donde conectas con la vida. Es en el placer más tonto pero valioso. No lo vivas con prisas.