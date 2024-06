La salud mental es una de las protagonistas de esta tercera década del siglo XXI. Está en el centro de muchos debates académicos, de muchos artículos y vídeos de divulgación y, por encima de todo, de infinidad de conversaciones mundanas. Porque no, a la gente ya no suele darle palo reconocer que acude a terapia. Más bien al contrario: es una especie de reivindicación de amor propio que mola. No obstante, y según asegura el psicólogo Christopher Dwyer, esta popularización de la psicología también ha conducido a la malinterpretación de algunos conceptos muy importantes. En sus propias palabras, “la psicología pop toma conceptos establecidos y los simplifica hasta hacerlos irreconocibles”.