Tu cuerpo contiene más de 600 músculos diferentes. Algunos te sirven para que tu corazón continúe latiendo una y otra vez y no abandones este mundo, otros para configurar expresiones faciales con las que comunicar emociones y otros para moverte, mover cosas y, claro está, que el resto de la gente te perciba bien bonitx. Son precisamente estos músculos externos más visibles los que entrenas en el gimnasio día sí y día también. Lo que quizás no sabías, y es muy importante, es que no todos estos músculos tienen la misma susceptibilidad al daño muscular. Los tríceps, por ejemplo, pueden dañarse relativamente fácil cuando no sigues una serie de recomendaciones clave.

Es la realidad que expone el entrenador personal Ángel Gardachal en una publicación para Vitónica. Según él, el tríceps posee dos rasgos que lo exponen a una mayor probabilidad de lesión: una elevada densidad en fibras de contracción rápida y unos altos niveles de activación voluntaria, dos factores que favorecen la reclutación relámpago de estos músculos. En este sentido, su recomendación es muy clara: “el tríceps responde muy bien a rangos de repeticiones cortos ya que las altas repeticiones lo predisponen a sufrir mayor daño”. Si quieres tenerlo entonado pero sin arriesgarte a una lesión no incluyas en tu rutina series de tríceps de 25 repeticiones.