Ahora ya no se llevan ni los ‘golden retriever‘ ni los ‘doberman’, sino los ‘hot rodent’. Ah, y por cierto si no te habías dado cuenta, no estamos hablando de animales, sino de hombres. La etiqueta “golden retriever” puede que te suene más porque hace referencia a esos chicos dulces y amables, como un golden, que irradian luz. Un ejemplo de hombre con energía de golden retriever sería Ryan Gosling.

La energía doberman, sería lo contrario del golden, pero, ¿qué son los ‘hot rodent’? Es un término que también sale de Internet y es para referirse a esos famosos que ahora todo el mundo desea. Pero con una característica concreta: tienen facciones que no encajan en los cánones estándares de lo que se consideraría “guapo”. De hecho, la traducción literal sería “roedores hot” o “novio sexy con aspecto de roedor”.

No hace falta decir que lo que caracteriza a los ‘hot roden’ son las caras tipo roedor o “cara ratón”. Se trata de caras angulosas y puntiagudas, dientes pequeños y afilados, y narices alargadas. El ‘hot rodent’ se caracteriza por una tez pálida, andar desgarbado, pelo largo y despeinado, ojos hundidos, nariz estrecha y barbilla puntiaguda. El New York Post describe a Johnny Depp al principio de su carrera como el prototipo del ‘hombre roedor sexy’: no era Brad Pitt, pero su apariencia delgada y pálida lo hacía destacar.