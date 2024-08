Creíamos que nos habíamos cargado el cánon de belleza y resulta que se ha multiplicado en minicánones que han creado un laberinto de presiones estéticas imposible de escapar. Se dice que se deja atrás la obsesión por estar skinny, pero resulta que no se acepta la diversidad de cuerpos, sino que estos solo pueden encajar entre lo curvy y lo “healthy” (que es una pátina para camuflar el amor a una delgadez más tonificada).

El gran problema ya no es solo es que existan microcánones, sino que estos incluso son contradictorios: delgada, pero con un culazo a lo Kardashian, labios gordísimos, pero con la cara chupada como si hiciera dos meses que no comes. Todo ello lo que está generando, además de más gente pasando por quirófano, es más problemas de dismorfia corporal, insatisfacción e inseguridades.

Uno de los grandes cánones de belleza ahora es el de estar delgada pero tonificada. Es el más viejo de todos, pero revestido con el disfraz de ser “sano”. Spoiler: no prioriza la salud sino el físico. Este ideal se ha popularizado con la creciente cultura del fitness y el entrenamiento en gimnasios, que promueve la definición muscular y un cuerpo “esculpido”.